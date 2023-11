Cinque allestitori navali per arredamenti yacht

Lusso Yacht Srl, società specializzata in allestimenti navali ricerca personale in provincia della Spezia. Nel dettaglio 5 allestitori navali per allestimento e montaggio di arredamenti su yacht. Richiesta adeguata esperienza nelle mansioni e capacità di utilizzo della strumentazione di falegnameria. Si offre tempo determinato di 6 mesi prorogabile con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario 7.30-16.30 con pausa pranzo. Retribuzione commisurata alle competenze possedute. Cerca inoltre 2 responsabili allestimenti navali. E’ richiesto il possesso di nessun titolo di studio ed è necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Si offre lavoro a tempo determinato (full time). Zona di lavoro La Spezia. Per chiarimenti o ulteriori dettagli si può contattare il numero di telefono 380 7415621. Il cc alla seguente mail: [email protected].