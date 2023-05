Cinghiale sbranato da un branco di lupi

La carcassa di un cinghiale di media taglia, dilaniata da morsi di animale, è stata trovata nei giorni scorsi a Campiglia. Il rinvenimento è avvenuto al mattino, il malcapitato cinghiale era stato sbranato dai lupi nella precedente nottata. Secondo quanto è stato possibile apprendere, i lupi sarebbero stati almeno tre, a giudicare da come è stato trovato il cinghiale. La carcassa è stata rinvenuta nei pressi della strada di Campiglia, per l’esattezza nel punto sopra le pompe dell’acquedotto. Una scena decisamente ’forte’ per chi ha avuto l’occasione di vederla, al punto che preferiamo non pubblicare la foto del cinghiale dilaniato dai morsi. Quanto accaduto conferma la notizia che anche sulle alture della città, i lupi siano ormai diventati una realtà.