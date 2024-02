Cinelaboratorio alla Mediateca

Alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze, venerdì alle 16, si terrà un interessante laboratorio del tutto gratuito dal titolo ‘Cinelaboratorio di Carnevale’ rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Il laboratorio si articola in due parti: innanzitutto un’attività creativa dedicata al Carnevale, con la realizzazione di maschere ispirate ai personaggi del cinema d’animazione; poi, è prevista la successiva proiezione di un film. Per l’appuntamento non è necessario pagare nulla, ma la prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0187 745630 (anche per avere ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento) o inviando una mail a [email protected]. Il laboratorio fa parte di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, il calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutta la stagione invernale e primaverile.