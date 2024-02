Ciclo di visita alla città Liberty

Terza tappa dell’interessante percorso ‘Alla scoperta della Spezia Liberty a Pegazzano, Canaletto e La Chiappa’ a cura di Diego Savani, per le Edizioni Giacché. Si tratta di una ciclo di visite alle bellezze della nostra città, in particolare in alcuni quartieri spezzini, dal Liberty al gusto eclettico nascosto nei palazzi. Dopo Pegazzano e il Canaletto (un tempo ‘Migliarina al mare’), domani tocca al quartiere della Chiappa che custodisce alcuni interessanti esempi di edilizia del primo Novecento, tante facciate dipinte e una delle opere più importanti dello scultore Carlo Fontana, che si potrà ammirare insieme sulle tracce della storia. La visita è organizzata alle 15, con un costo di 5 euro a persona, che comprende anche il noleggio di un dispositivo auricolare per godere dei percorsi e ascoltare le spiegazioni. La prenotazione è obbligatoria contattando il numero di telefono 339 4385208 (a cui si possono anche richiedere ulteriori informazioni).