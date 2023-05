Ci vuole coraggio per scusarsi

Roberta Della Maggesa

Erano tre anni che aspettavo, fiduciosa, di capire quando si sarebbe manifestata la grande occasione: quando perfino Spezia avrebbe catturato l’attenzione mediatica di tutta Italia, attingendo all’automatismo che, stando a quanto si dice in giro, assicura i privilegi della ribalta a tutte le città con una squadra di calcio in serie A. Ieri, sfogliando le principali testate giornalistiche sportive e non, ho capito che il giochetto funziona, eccome. Ritorno d’immagine garantito: è bastato un manipolo di frustrati che ha vomitato insulti razzisti ai danni dell’allenatore croato del Torino per ricoprire di vergogna e ridicolo una città intera. Juric, le chiedo scusa anche a nome di chi non l’ha fatto.