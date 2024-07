"Chi ha tolto la fontana davanti al Museo Lia?"

Chi ha tolto la fontanella pubblica situata davanti al museo Lia? E perchè? Se lo sono chiesti laucni cittadini che hanno poi ’girato’ la perplessità ai consiglieri comunai di LeAli a Spezia Roberto Centi (nella foto), Giorgia Lombardi, Patrizia Flandoli. "Le fontane pubbliche danno la possibilità di rinfrescarsi e abbeverarsi gratuitamente e di abbeverare gli animali e sono ancora più indispensabili in estate; possono aiutare a consumare meno plastica perché permettono ai cittadini e ai turisti di riempire autonomamente le proprie borracce. Inoltre, le fontane sono ancora più importanti per le persone senza fissa dimora per abbeverarsi gratuitamente – dicono Centi, Lombardi e Flandoli – Chiediamo all’Amministrazione comunale il motivo della rimozione della fontana davanti al museo Lia; se è stato fatto un censimento delle fontane presenti nel territorio comunale; se quelle presenti saranno mantenute in servizio, se è previsto (come auspichiamo) il ripristino della fontana davanti al Lia e prevista l’installazione di altre fontane nel territorio comunale".