"Chi fa figli aiuta al successo". Frase di Bucci solleva un polverone

I figli sono “piezz e core“ ma anche un tema estremamente sensibile da maneggiare sempre con cura. In piena adrenalina da campagna elettorale, ogni dichiarazione viene poi esaminata con la lente d’ingrandimento e l’uscita di Marco Bucci, candidato alla presidenza di regione Liguria per il centrodestra, ha scatenato un polverone. "Chi fa figli contribuisce al successo della nostra società. Tra di noi vorrei che tutti quanti avessero fatto figli" ha detto il sindaco di Genova e candidato presidente nel corso del dibattito organizzato dalla Curia di Genova. L’uscita ha provocato prima la dura reazione del centrosinistra poi le correzioni del diretto interessato e il coro compatto di supporto degli alleati di Bucci. "Pura speculazione – ha chiarito – ho detto che vorrei che tutti avessero figli. Credo che sia l’augurio di tutti, anche di chi purtroppo non può averli, ma vorrebbe. Anzi immaginiamo un supporto anche per chi ha queste difficoltà". Secca la replica di Andrea Orlando candidato Dem. "Non ho ricette certe per affrontare il problema della denatalità, ma sono sicuro di una cosa: non si risolverà questo problema criminalizzando le persone che non hanno avuto figli perchè non li hanno potuti avere". Valentina Ghio vice presidente del Pd alla camera dei deputati ha aggiunto.

"Dovrebbe chiedere scusa a tutte le donne dire che chi fa figli contribuisce al successo della società è un’affermazione da Medioevo, da oscurantismo, per nulla liberale". Rispetto per le donne è stato richiesto anche dalle candidate spezzine al consiglio regionale Carola Baruzzo (Partito Democratico) e Federica Giorgi (Movimento 5 Stelle) oltre che dalla senatrice Aurora Floridia (Alleanza Verdi e Sinistra), Martina Giannetti consigliere comunale Dem e Lara Ghiglione segretaria della Cgil.

m.m.