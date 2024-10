"Che sfortuna coi Galletti. Era una vittoria meritata"

"Lo Spezia ha dominato il Bari e avrebbe meritato la vittoria. Andiamo a Brescia con fiducia". Masticano amaro i tifosi aquilotti per il mancato successo dei bianchi contro i Galletti, con un occhio anche alle vicende societarie: "Siamo preoccupati, vogliamo chiarezza sul futuro. Se ci sarà una cessione, gli acquirenti dovranno garantire stabilità e ambizioni". Fabrizio Pinotti plaude lo Spezia: "Non possiamo rimproverare assolutamente niente alla squadra che ha dato tutto, dimostrando una superiorità fisica e tecnica netta rispetto al Bari. È mancata solo la vittoria, gli episodi non sono stati favorevoli con ben due pali colpiti dai bianchi. Alla fine tutti noi tifosi abbiamo tributato gli applausi agli Aquilotti perché hanno dato tutto in campo, mostrando una solidità che fa ben sperare per il futuro. Due punti persi, ma nel calcio può capitare. In questo momento la squadra non deve pensare agli obiettivi di altissima classifica, ma solo a giocare in questo modo, perché così facendo si ritroverà in zona promozione. Peccato per la situazione societaria che non ci fa dormire sonni tranquilli, non si capisce quale siano le intenzioni dei Platek, l’importante è che vi sia una stabilità per il futuro".

Dello stesso avviso Giorgio Dal Cielo: "In questo momento vorrei vi fosse una maggiore tranquillità a livello societario, queste voci che si rincorrono riguardanti la cessione non solo mi preoccupano per la stabilità futura del club, ma anche per il mantenimento dell’equilibrio nella squadra. Sul fronte giocato, c’è grande rammarico per il mancato successo dello Spezia contro il Bari, sono due punti persi a fronte di episodi sfortunati. Si è ovviamente sentita la mancanza della curva Ferrovia, anche se il ‘Picco’ la sua parte l’ha fatta abbondantemente, giusti gli applausi ai protagonisti al termine del match, così come il coro ‘Vi vogliamo così’. Non possiamo pretendere di vincere sempre, anche se lo avremmo meritato, guardiamo avanti con assoluta fiducia e puntiamo in alto".

Si accoda Matteo Landucci: "Gara dominata per 90’ dai bianchi contro un Bari che ha badato solo a difendersi. Si è sentito il vuoto della curva Ferrovia, dobbiamo sopportarlo per altre tre partite. Pensiamo a Brescia, ce la giocheremo, sperando di portare a casa tre punti". "Indubbiamente la nuova collocazione in curva Piscina ci ha un po’ disorientati – afferma Mario Scantamburlo –, la Ferrovia è la Ferrovia. Peccato per la mancata vittoria dello Spezia, è stata una partita segnata, avremmo potuto giocare due giorni che la sfera non sarebbe entrata. A Brescia sarà una partita ostica ma sono fiducioso perché lo Spezia è veramente una buona squadra. Mi auguro, altresì, che arrivino notizie rassicuranti sul fronte societario, la speranza è che in caso di cessione del club i Platek ci lascino in buone mani". Un auspicio ripreso da Luca Gandolfi: "Siamo preoccupati, vogliamo chiarezza sul futuro societario, se ci sarà una cessione gli acquirenti dovranno garantire stabilità e ambizioni. Per ciò che riguarda il calcio giocato, lo Spezia ha disputato una grande partita, peccato solo per il risultato, avrebbe meritato la vittoria. È stato un match un po’ surreale per la curva Ferrovia deserta, un’immagine desolante. Ora a Brescia via libera al turnover, le Aquile faranno una grande partita, saranno cattive e granitiche".