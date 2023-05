"Che fine ha fatto la rettifica della curva per via Ugo Botti?"

Che fine ha fatto a Ruffino la rettifica della curva di innesto su via Ugo Botti per chi proviene da Lerici su viale San Bartolomeo? Lo chiede il consigliere del Pd Andrea Montefiori, in un interpellanza che sarà discussa in Consiglio comunale. "Nel 2017 avrebbe dovuto essere realizzata la rettifica della curva, tale intervento era stato più volte richiesto dai cittadini e valutato necessario per questioni di sicurezza della viabilità dagli stessi tecnici comunali, dato che in quel punto attualmente la carreggiata si restringe sensibilmente. Nel 2017, con l’insediamento della nuova amministrazione – dice Montefiori – è stato evidentemente deciso di depennare dal piano delle manutenzioni la realizzazione della modifica di questo breve tratto di strada".