Cgil contro Poste: “Stabilizzi i tempi determinati, i cittadini si lamentano”

La Spezia, 6 giugno 2024 – Attacca le Poste sul fronte assunzioni (e contrattuale), la segretaria organizzativa della Slc Cgil della Spezia Tiziana Venelli.

“Le Poste riaprono ancora una volta le assunzioni per i tempi determinati con un bando che scade il 10 giugno – dichiara – . Però al contempo l’azienda non rinnova i contratti di un mese/tre mesi per i lavoratori già in servizio utilizzando motivazioni risibili come quella dell’incapacità di gestire il casellario, quando ogni settimana gli stessi lavoratori sono costretti a cambiare zona. Inoltre, l’azienda rimprovera i lavoratori di riportare la posta in sede, ma questo avviene perché gli stessi lavoratori non sono sufficientemente formati per svolgere la mansione ed i carichi di lavoro sono eccessivi, situazione che provoca anche le rimostranze dei cittadini”.

“È l’ora di finirla con questi continui bandi di assunzione che hanno solo l’effetto di provocare una rotazione continua dei lavoratori, disperdendo risorse e know how; bisogna invece stabilizzare i tempi determinati”.