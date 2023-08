Cerimonia al Passo dei Casoni In ricordo dei caduti in guerra

Si è svolta al Passo dei Casoni la tradizionale cerimonia degli Alpini della Val di Vara in memoria dei caduti nelle guerre, organizzata in collaborazione con il comitato spezzino dell’Associazione Nazionale delle Famiglie dei caduti e dispersi in guerra. Alla manifestazione hanno partecipato i sindaci di Rocchetta di Vara e Brugnato, Roberto Cannata e Corrado Fabiani, l’assessore alla sicurezza del comune della Spezia Giulio Guerri, in rappresentanza del sindaco Pierluigi Peracchini, il comandante della stazione dei carabinieri di Borghetto Vara maresciallo Andrea Calicchia, i rappresentanti della sezione spezzina e di numerosi gruppi dell’Associazione nazionale alpini e una delegazione dell’anfcdg, guidata dal presidente provinciale Gabriele Castellani. Presente anche quest’anno la banda musicale Filarmonica “Giacomo Puccini” di Migliarina, che ha accompagnato il corteo conclusosi dinanzi al monumento presso il quale ha avuto luogo la deposizione di una corona in onore ai Caduti, e dove si è tenuta la santa Messa, celebrata da don Mario Perinetti.