Cercasi estetista e un carrozziere

Offerte dal Centro per l’impiego di La Spezia. Info e candidature https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 ESTETISTA Salone di estetica e parrucchieri ricerca estetista per mansioni di estetica di base e trattamenti manuali viso e corpo. Si richiede esperienza, qualifica professionale di estetista, automunite. Contratto a tempo determinato di sei mesi rinnovabile. Part-time orario da definire. Sede Spezia. Offerta 59122

1 ADDETTA AMMINISTRAZIONE Gestione fatture attive, passive e contabilità con il commercialista, spedizione prodotti erboristici, gestione magazzino. Competenze informatiche e amministrative, lingua inglese, gestione vendita prodotti on line, front office, gestionale in cloud. Diploma di ragioneria o laurea a indirizzo economico. Iniziale tempo determinato 6 mesi. Zona Sarzana. Offerta 59109

OPERATORE AUTONOLEGGIO Autonoleggio ricerca operatore per pulizia mezzi, spostamento mezzi (auto e furgoni) fra le sedi di Spezia e Sarzana e Pallerone. Contratto a tempo determinato. Offerta 59110

1 CARROZZIERE Carrozzeria ricerca apprendista carrozziere. In affiancamento a personale qualificato sarà formato per la carteggiatura e lo smontaggio e rimontaggio pezzi di carrozzeria auto. Contratto d’apprendistato professionalizzante rivolto sia ai giovani fra i 18 ed i 29 anni, sia ai percettori di un trattamento di sostegno al reddito (Naspi e Dis-Coll) in deroga ai limiti d’età. Sede Spezia. Offerta 59094 1

OPERATORE MACCHINE Per azienda che si occupa di infrastrutture, costruzioni civili e industriali per il settore privato e pubblico si cercano operatori macchine perforatrici per galleria (posizionatori). Almeno 3 anni di esperienza. Patentino ed eventuali attestati. Zona La Spezia Disponibilità immediata, si offre vitto e alloggio. Offerta 59069