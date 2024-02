Centro storico vietato alle Euro4: "Quando parcheggi e navette?"

La delicata questione sulle limitazioni imposte alle automobili Euro 4 continua a tenere alta l’attenzione. Il divieto di ingresso nel centro storico spezzino alle vetture non conformi alle disposizioni in materia di emissioni è apertissima e l’unione comunale del Partito democratico continua a chiedere chiarezza e soluzioni.

Quali sono le vostre proposte?

"Intanto – spiega il segretario Enrico Sassi – ci chiediamo perché non sia sospesa l’ordinanza in attesa dei parcheggi con navetta e non comprendiamo la mancanza di condivisione sugli aggiustamenti nella mappa dei divieti".

Sul trasporto pubblico alternativo ci sono stati sviluppi?

"Non si è cercato di mettere insieme una proposta con il gestore del trasporto pubblico che andasse nella direzione di chi non ha le risorse per cambiare auto. I cittadini che non possono cambiare il veicolo e abitano nelle periferie devono avere il diritto a una risposta".

Quali soluzioni ritenete necessarie?

"Intanto devono terminare i lavori in piazza D’Armi e al Palasport e deve essere ripristinato il servizio delle navette dedicate e gratuite dai parcheggi. E poi ci chiediamo quando ci sarà un progetto che attraverso politiche tariffarie e di viabilità definite, consentirà all’Atc di allargare le utenze e ridefinire frequenze dalle periferie e corse serali e notturne".