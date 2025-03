’Cenerentola’ in versione balletto. Fra musica e gag al Teatro Civico

L’esclusiva versione di ‘Cenerentola’ creata da Giorgio Madia per il Balletto di Milano, è in scena con grande successo dal 2011. Il Teatro Civico è pronto ad accogliere il balletto in due atti di 40 minuti ispirato dalla celebre fiaba di Charles Perrault domani sera (era stato rinviato dall’8 dicembre), a partire dalle 20.30. Si tratta di una produzione che ha vinto importanti riconoscimenti internazionali tra cui il prestigioso Gold Critics Award, Cenerentola ha conquistato migliaia di spettatori soprattutto per la genialità della messinscena: dal controluce iniziale che spiega come Cenerentola si ritrovi a vivere con matrigna e sorellastre, alla tappezzeria della casa identica agli abiti della fanciulla per sottolinearne lo status all’interno della famiglia (coi lacchè che si spartiscono i lavori domestici con Cenerentola e assistono alla tirannia delle due sorellastre che non perdono occasione per fare di lei lo zimbello di casa), alla carrozza con i suoi cavalli danzanti, alla fata sbadata e sensuale, fino al principe, naturalmente azzurro. La straordinaria versione coreografica di Madia per il Balletto di Milano è fedele alla fiaba originale, ma è ambientata negli anni ’50, con i clichés di ruoli e opportunità che si rifanno al prosperoso periodo postbellico. Spassosissimo il trio en travesti matrigna/sorellastre: incredibili gag si susseguono dall’inizio alla fine trascinando il pubblico in immancabili applausi a scena aperta. Raffinati e di grande gusto gli abiti chic dai colori pastello firmati da Cordelia Matthes, come l’impianto scenografico di grande impatto.

Estrosa ed in linea con lo spettacolo la scelta musicale che preferisce Rossini alla consueta partitura di Prokof’ev che, con la sua musica frizzante, ironica e spiritosa, è perfetto per rappresentare una fiaba fatta di carrozze, cavalli e scarpette di perraultiana memoria. Madia trova infatti assai più congeniale il compositore pesarese per la sua Cenerentola, frizzante ed ironica, scegliendo personalmente i brani più adatti allo spirito di ciascuna scena: brani tratti dall’omonima opera e arricchiti dalle ouvertures da Guglielmo Tell, Gazza Ladra, Scala di Seta, Il Barbiere di Siviglia, L’Italiana in Algeri, Otello, L’Innocence Italienne, Semiramide, nonché Sonate per archi e brani per pianoforte. I biglietti sono in vendita su Vivaticket o al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), domani dalle 8.30 alle 12, informazioni al numero 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi