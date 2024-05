“Cena al buio” per sensibilizzare

"Vorremmo un centro commerciale a misura di non vedente". L’appello, alcuni mesi fa, lanciato dal presidente dell’Unione Ciechi e Ipovedenti della Spezia Luca Barani dalle colonne del nostro giornale alla direzione delle Terrazze ha aperto la strada a iniziative capaci di avvicinare la città a chi vive questa condizione. Dopo lo shopping, nuovo capitolo del percorso di sensibilizzazione: "Una cena al buio", a cui si potrà partecipare su prenotazione il 23, 24 e 25 maggio, per"attivare i sensi e provare una esperienza che va oltre le apparenze". "Siamo stati ricontattati dal centro, perché vorrebbero proseguire questo filone: è nata questa nuova iniziativa – spiega Barani – a cui sarà dedicata una zona appositamente allestita al primo piano. Le persone vedenti che si iscriveranno, verranno fatte trovare in un punto di raccolta, bendate e portate al tavolo per non avere percezione dello spazio circostante e gli verrà servito il cibo in questa condizione disorientante. Noi faremo da guida e da confronto a tutti i partecipanti".