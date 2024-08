Cede droga a un giovane. Arrestato dalla mobile

In tasca gli agenti della squadra mobile gli hanno trovato tre piccoli involucri di cocaina pronti per essere venduti ai tossicodipendenti nella zona dell’Umbertino. I movimenti di Mohamed Jlassi, 23enne tunisino, sono stati notati dagli agenti della squadra mobile che dopo averlo tenuto d’occhio per un po’, sono intervenuti quando lo hanno visto cedere una dose a un giovane spezzino, noto come assuntore di stupefacenti, dietro il pagamento di 40 euro. Il 23enne è stato arrestato, provvedimento convalidato ieri dal giudice Ruberto nel corso del processo per direttissima: per il giovane tunisino il giudice ha disposto l’obbligo di firma.