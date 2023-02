C’è la selezione per diventare vigili urbani E Uil Fpl organizza il corso di preparazione

Il Comune della Spezia ha istituito il concorso per la polizia locale e la segreteria Uil Fpl della Spezia si è attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si stanno cimentando nella preparazione di questo e altri concorsi simili. Il corso. organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Scuole di formazione professionale della Spezia, si terrà a Santo Stefano Magra nella sala formazione Uil Fpl in viale Pozzoli a fianco al comando di polizia locale da lunedì 20 marzo a venerdì 24 marzo nella formula full-immersion 20 ore. Il corso sarà di natura teorica e tratterà la quasi totalità delle materie previste nei vari bandi di concorso. In particolare spazierà dall’analisi di una norma alle fonti del diritto per continuare con l’illecito amministrativo ex L. 68981. Previsto un test e una simulazione di prova teoricopratica di concorso pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Docente Andrea Prassini vice comandante della polizia locale di Santo Stefano Magra. Termine per iscriversi 16 marzo, per i informazioni inviare mail a: [email protected] oppure tel. 328.5467479.