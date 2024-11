Cardamone presidente cede la carica a Di Napoli

Durante il 12° Congresso Nazionale Unfaasm (Unione nazionale famiglie artistiche acconciatori signore maschile) lo spezzino Pasqualino Cardamone è stato eletto presidente, ma ha rinunciato, a sorpresa, all’importante carica. Il congresso si è svolto al Castello di Lerici alla presenza di dirigenti Unfaasm da tutta Italia, si è votato per il rinnovo di tutte le cariche, dalla presidenza ai responsabili delle varie sezioni. Ospiti d’onore il sindaco Lerici Leonardo Paoletti e il vicesindaco Marco Russo. Dopo lo scrutinio è stato proprio Cardamone dello storico salone di corso Nazionale, ad essere il più votato, seguito dal napoletano Armando Di Napoli (presidente in carica da 12 anni) a pari punti con altri 6 candidati. Cardamone, dopo aver ringraziato per la fiducia concessa, con un bel gesto ha lasciato l’incarico all’amico Armando Di Napoli facendogli un grande ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo dell’avventura, accettando la carica di vicepresidente nazionale insieme a Stella Falcomatà.