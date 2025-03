Cantieri con vista...estate. Marinella attende in ansia la conclusione delle opere

Un cantiere che abbraccia tutta la frazione, dalla spiaggia fino al borgo e ai suoi casolari ormai quasi completamente abbandonati. Gli interventi di riqualificazione di Marinella progettati dal Comune di Sarzana grazie alla serie di preziosi finanziamenti stanno creando non poca apprensione tra gli operatori commerciali e balneari che iniziano già a respirare aria di stagione estiva. Tra l’arrivo della Pasqua e le festività successive infatti tra qualche settimana ci sarà un primo assaggio di turismo dopo il silenzio dell’inverno. E allo stato attuale la frazione è impossibilitata a accogliere i visitatori. Tra gli scavi su via Kennedy che hanno occupato l’intera piazzetta di fronte alle scuole e i parcheggi lungo la strada, l’interdizione del transito e sosta nel prolungamento verso lo spiaggione oltre alle operazioni in corso all’interno del borgo la situazione è davvero delicata. Qualcosa di più sulle tempistiche e le riaperture si saprà giovedì prossimo, 3 aprile, nel corso dell’assemblea convocata dall’amministrazione comunale cittadina e la consulta territoriale di Marinella. La sindaca Cristina Ponzanelli, gli assessori e i direttori dei lavori delle imprese esecutrici spiegheranno ai residenti e operatori economici del borgo e di via Kennedy l’andamento delle opere e le tempistiche. L’appuntamento è fissato alle 14,30 nei locali della biblioteca. Sarà un chiarimento prezioso per ipotizzare l’organizzazione della stagione. Intanto già lunedì dovrebbero iniziare gli interventi di asfaltatura della piazzetta di sosta sul lato della scuola.

Una corsa contro il tempo impegnerà la ditta Carlo Agnese Spa che sta eseguendo i lavori relativi all’Urba 3 del Pinqua, il progetto di riqualificazione del litorale per il quale è previsto un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro iniziando dalla passeggiata a mare. L’intervento prevede la riqualificazione ambientale realizzando una passeggiata pedonale sul retro delle spiagge libere con realizzazione di spazi pedonali e piantumazione di essenze locali. Il disegno della passeggiata è predisposto in conformità al piano particolareggiato degli arenili, nel tratto compreso tra il limite demaniale e la Litoranea, per una lunghezza di circa 435 metri. E’ prevista la realizzazione di dune in sabbia, che saranno vegetate con essenze tipiche dell’ambiente costiero. La durata ei lavori è stata quantificata in 240 giorni con termine a luglio.

Massimo Merluzzi