Cani tenuti in un piccolo spazio, interviene la polizia locale

La Spezia, 22 luglio 2024 – Una persona rinuncia a tre dei suoi quattro cani dopo l'intervento nel suo appartamento della polizia locale spezzina.

Tutto è nato da una segnalazione dove veniva rappresentata una situazione di disagio e possibile maltrattamento di animali custoditi in un appartamento alle Pianazze. A quel punto il personale della Sezione Tutela Animali non ha perso tempo e ha proceduto con gli opportuni accertamenti. È stato quindi concordato un sopralluogo nell’abitazione oggetto dell’esposto insieme al personale veterinario della Sanità Animale di Asl5, in modo da avere una valutazione accurata delle condizioni di salute degli animali.

“La Sezione Tutela Animali - sottolinea l'assessore alla sicurezza Giulio Guerri - è un ramo operativo che la nostra amministrazione ha voluto istituire fra i servizi specialistici del corpo di polizia locale per garantire il benessere dei nostri animali, tema che ci sta particolarmente a cuore, attraverso attività ispettive mirate a verificare e risolvere, in collaborazione con gli uffici sanitari preposti, eventuali casi di maltrattamento o di violazione delle norme riguardanti il rispetto e la custodia degli animali”.

In questa occasione il personale intervenuto ha rilevato la presenza di 4 cani, tra i quali 2 adulti regolarmente iscritti all’anagrafe canina della Regione Liguria e 2 cuccioli sprovvisti del prescritto microchip. Questi ultimi avevano ferite certamente riconducibili a comportamenti aggressivi tipici di situazioni di convivenza difficoltosa tra esemplari che condividono piccoli spazi.

Nel frangente gli operatori hanno accertato anche la difficoltà di gestione del gruppo di animali da parte del proprietario, considerato anche che si trattava di un appartamento privo di giardino. Al termine dell’ispezione il proprietario ha dichiarato di voler rinunciare alla proprietà di 3 dei 4 esemplari presenti nell’abitazione, la femmina ed i 2 esemplari più giovani, mentre si diceva certo di saper gestire l’esemplare adulto maschio (castrato), una volta eliminate le interazioni con gli altri cani prima presenti.

Pertanto è stato richiesto l’intervento di personale della Coop. Soc. Ma.Ris. per il recupero dei 3 animali ed il successivo trasporto al canile municipale della Spezia.

Nei prossimi giorni la situazione verrà comunque monitorata, per verificare le capacità di gestione del proprietario del cane e la corretta detenzione.

Ovviamente per tutte le irregolarità riscontrate, sono stati adottati i provvedimenti del caso nei confronti del proprietario degli animali, che pertanto è stato sanzionato amministrativamente, visto che è stato accertato come nessuna norma penale sia stata violata, poiché non aveva maltrattato alcun animale.