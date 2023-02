"Campagna Amica": 50 mercati a km zero

L’acquisto intelligente di prodotti a filiera corta permette di avere numerosi vantaggi, e negli ultimi anni è diventata una sana abitudine anche per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo. Lo spiega Laura Peverini (nella foto), responsabile di Campagna Amica Toscana, la più grande rete di vendita diretta d’Europa organizzata da Coldiretti: in Toscana conta 50 mercati contadini settimanali, ospitati tra piazze, borghi e centri urbani e 500 aziende agricole coinvolte.

"Comprare frutta e verdura direttamente dai produttori, ai mercati o nelle fattorie, garantisce prodotti di qualità, freschi, di stagione:

un prodotto a km zero arriva in tavola passando solo dalle mani dell’agricoltore e senza alcuno stress dovuto ai viaggi – spiega Peverini –: questo significa un risparmio in termini di costi di trasporto, che in questi mesi ha inciso notevolmente sul prezzo finale al consumatore,

ma significa anche

meno inquinamento rispetto ad un prodotto che passa di mano in mano".

Si può quantificare

in cifre il risparmio sui prezzi dei prodotti rispetto ai negozi e supermercati acquistando nei punti Coldiretti? "Il risparmio a volte è nel prezzo, altre nella conservazione poiché un prodotto fresco, appena raccolto, dura molto di più riducendo così gli sprechi alimentari" affermano da Coldiretti.

Nell’ultimo periodo c’è stato un incremento di consumatori che fanno la spesa di prodotti freschi nei mercati? "E’ una tendenza in forte crescita- aggiunge Peverini- quasi sette consumatori su 10 (69%) cercano regolarmente prodotti a chilometro zero e il 50% effettua acquisti nei mercati dei contadini secondo il Censis".