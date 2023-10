Camminando per il mondo. Foto del premio Chatwin in mostra alla Mediateca

Apre agli amanti del reportage di viaggio la mostra fotografica dal titolo ‘Camminando per il mondo’. Curata da Maurizio Garofalo, con vernissage oggi e apertura fino al 19 novembre, nelle sale della mediateca regionale ligure, l’esposizione offre i reportage dei primi classificati delle precedenti edizioni del Premio Chatwin che torna quest’anno alla Spezia. "Il premio dedicato al grande scrittore e viaggiatore – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – è un’iniziativa che ne onora la memoria ripercorrendo la sua opera e le avventure che lo hanno portato in luoghi remoti e affascinanti. Si potranno vedere immagini suggestive ed emozionanti scattate in giro per il mondo. A breve si entrerà nel vivo dell’iniziativa con l’annuncio dei premiati di questa edizione che siamo lieti di avere alla Spezia e una serie di eventi correlati di grande interesse".

Gli autori in mostra sono Alberto Bortoluzzi (Yemen), Mario Cucchi (Che ne Saharà di noi), Gianni Iorio (Cambogia), Agnes Montanari (Hammam), Paolo Navalesi (Viaggio in Bosnia), Luca Nizzoli Toetti (Almost Europe) e Claudio Sica (La terra dei Borana). La mostra, a ingresso libero sarà aperta dalle 8.15 alle 13.30 (lunedì, martedì, sabato), dalle 14.30 alle 17.30 (mercoledì, giovedì, venerdì). La collettiva è la seconda tappa del Premio Chatwin, che ha iniziato il suo cammino il 17 luglio scorso con il lancio del bando di concorso internazionale di narrativa e fotografia. La manifestazione entrerà poi nel vivo il 17 e 18 novembre con una serie di attività: un laboratorio di scrittura riservato a un gruppo di studenti dei licei Costa e Pacinotti, condotto dallo scrittore Andrea Bocconi, poi un incontro sulla Patagonia, uno sul cambiamento del modo di viaggiare e al Teatro Civico l’evento spettacolo di premiazione dei migliori scatti fotografici e racconti di viaggio del concorso 2023. In quell’ambito la consegna del Premio alla carriera allo scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken e il premio speciale ‘Viaggi in punta di matita’ al fumettista, editore e regista Igor Tuveri, in arte Igort. Marco Magi