Camerieri, operai e verniciatori

Le offerte di lavoro dagli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https://formazionelavoro.regione.liguria.it

3 CAMERIERI. Ristorante pizzeria in zona collinare a Spezia cerca 3 camerieri, di cui uno tutto l’anno e 2 per la stagione. Richiesta conoscenza di base della lingua inglese e autonomia negli spostamenti. Disponibilità a lavorare weekend e festivi. Almeno per un cameriere richiesta esperienza. Tempo determinato part time in orario serale. Offerta 57831.

4 OPERAI. Società di verniciatura imbarcazioni da diporto cerca 4 operai verniciatori o apprendisti per operazioni di carteggiatura, stuccatura delle superfici imbarcazioni. Richieste esperienza, età preferibilmente non superiore ai 40 anni, disponibilità a lavorare nei weekend e a trasferte. Tempo determinato trasformabile. Cantieri di La Spezia. Offerta 57829

1 TIROCINANTE VERNICIATORE. Società specializzata in verniciatura di imbarcazioni da diporto ricerca tirocinante operaio verniciatore. Età non superiore ai 29 anni. Disponibilità a lavorare nei weekend. Tirocinio di inserimento lavorativo massimo di 6 mesi. Sede La Spezia. Offerta 57828

1 OPERAIO. Società specializzata in bonifiche industriali e navali, servizi portuali, raccolta e smaltimento rifiuti, cerca un addetto pulizie e bonifiche industriali. Preferibili esperienza e possesso attestato spazi confinati. Patente B e mezzo proprio. Età massima 55 anni. Zona La Spezia. Offerta 57803

2 CABLATORI. Posa cablaggio in rame e fibra ottica, realizzazione impianti trasmissione dati e Tvcc, allestimento armadi rack, telefonia disponibilità a trasferte al lavoro serale, alla reperibilità. Sede La Spezia, si offre tempo indeterminato, assistenza sanitaria integrativa. Offerta 57750