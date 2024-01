"Cambio di Mercato del Gas: Ultimatum per i Consumatori"

A partire dal 10 gennaio, a seguito della fine del mercato tutelato del gas, i consumatori dovranno scegliere una nuova proposta sul mercato libero. Sono esclusi da tale scelta solo gli ultrasettatacinquenni e le persone che hanno diritto a rimanere nel nuovo mercato della tutela della vulnerabilità i cui prezzi sono stabiliti da Arera. Ai consumatori che per legge devono passare al mercato libero in caso di mancata scelta gli attuali gestori applicheranno una tariffa “Placet” e una quota fissa decisa dai gestori stessi. Gli uffici Federconsumatori della Spezia e Sarzana sono disponibili per chiarimenti: appuntamento al 0187 547273 per gennaio il lunedì tutto il giorno, martedì e giovedì pomeriggio o rivolgendosi alle sedi Cgil e Spi.