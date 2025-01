Cade sul sentiero e si rompe il naso. Malore in casa per una donna

Un brutto pomeriggio per un escursionista che si è ritrovato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna con il naso fratturato. Il sessantenne era in compagnia della moglia a Bonassola per una camminata nella zona di Scernio e inciampando ha violentemente sbattuto il volto. La signora ha allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Brugnato e i colleghi volontari del distaccamento di Levanto che insieme ai militi della Pubblica Assistenza di Bonassola hanno prestato le prime cure. Per ulteriori accertamenti vista la probabile frattura al naso l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. paura a Pignone per una anziana ottantenne che si è sentita mala nella sua abitzione di Pignone. E’ stata la vicina di casa a rendersi conto della caduta e e ha chiamato i soccorsi della Pubblica Assistenza di Pignone e il personale medico di Delta 3 che hanno trasportato la donna all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.