Caccia ai tesori arancioni. Gastronomia, mercatino e il trekking tra i vigneti

La Bandiera arancione sventola da anni sul pennone del Comune di Castelnuovo Magra. L’ente infatti è stato tra i primi a aderire al marchio ideato dal Touring Club Italiani che premia l’accoglienza turistica dei territori. Un percorso che ha compiuto 25 anni rinnovandosi nelle caratteristiche, allargando il senso di ospitalità non soltanto alla bellezza dei luoghi ma anche alle tradizioni e specialità enogastonomiche. Domenica nella giornata che chiude in grande stile la lunga estate di iniziative promosse dall’amministrazione comunale torna anche la rassegna ’Caccia ai Tesori Arancioni’.

E proprio in occasione della giornata dedicata al turismo lento al rapporto con la natura e l’ambiente non poteva mancare la camminata ’Trekking tra i vigneti’ in partenza alle 9 dall’area verde della frazione di Molino del Piano per salire attraverso sentieri del territorio castelnovese verso il borgo. L’iniziativa si avvale della collaborazione del Cai sezione di Sarzana. Dalle 10 nel centro storico si aprono gli stand gastronomici e un mercato del contadino con i prodotti della terra a chilometro zero. E da mezzogiorno tutti a tavola in piazza Querciola nell’iniziativa ’Sapori d’autunno’ promossa da Pro Loco e Arci Castelnuovo Magra. In questa edizione inoltre si svolgerà anche la rassegna ’Pop eat - Nutriamo il borgo’ ideata da Orianna Fregosi che dopo le precedenti esperienze nel mese di agosto ha collegato l’iniziativa alla festa delle Bandiere. Il filone scelto è ’Castelnuovo Memoriale’ e partendo dal tessuto storico locale verrano proposte propone immagini e scritture dedicate al patromonio umano castelnovese. Alle 14.30 Amilcare Grassi presenterà il ’Viaggio nella memoria’ e alle 16.30 incontro letterario con Guido Taravacci, alla scoperta del libro ’Castelnuovo Magra e la sua gente’. Ci sarà anche Radio Rogna, la radio web sarzanese, che nel pomeriggio trasmetterà direttamente da piazza Querciola ’A m’arcòrdo’, interviste alla scoperta di aneddoti e storie locali in attesa alle 15, su prenotazione, di iniziare la Caccia ai tesori arancioni.

m.m.