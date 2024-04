’Buona la prima’, ecco le prime tre finaliste. La prossima puntata il 27 all’Insane Steak

Matilde Dominici, Giulia Ruscelli e Lucia Lunardelli sono le prime tre finaliste della prima edizione del ‘Buona la Prima!’, kermesse musicale ideata e organizzata dallo spezzino Paolo Meneghini. Erano in nove a sfidarsi all’Al Gourmet di via Paolo Taviani, dove – con a presentare l’eclettico Alessandro ‘Raffo’ Raffeca – a spiccare sono state le tre bellissime voci al femminile. A giudicare, solo esperti: tre cantanti, insegnanti di canto, ovvero Marilena Crisci, Silvia Pellegri e Laura Lerti, e il musicista e fonico Thomas Cozzani, con ospiti Pietro Sinigaglia e Gloria Clemente. Cambio di location, intanto, per problemi non derivanti dall’organizzazione, per la seconda tappa, che si svolgerà sabato 27 aprile all’Insane Steak di viale San Bartolomeo. Ricordiamo che questa prima edizione della kermesse, che ha il patrocinio del Comune della Spezia, prevede sei puntate, sempre di sabato, in ognuna delle quali vengono individuati tre finalisti che si sfideranno nella serata finale al Pin il 5 luglio. In palio la registrazione di un ep di sei tracce su base all’Hole studio recording. Per avere poi altre informazioni si può inviare una mail a [email protected].

m. magi