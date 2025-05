’Breath’ in anteprima al Nuovo. In sala anche la regista Congiu

‘Breath’ è una pellicola patrocinata da Legambiente Italia, Extinction Rebellion Italia e Mare Vivo Onlus. Domani, alle 21.15, al cinema Il Nuovo arriva in anteprima il film documentario diretto dalla regista Ilaria Congiu, che presenterà il suo lavoro in sala. Si tratta di una co-produzione internazionale tra Italia e Tunisia, realizzata da Mediterraneo Cinematografica e Propaganda, in un progetto sostenuto dal ministero della Cultura, dal Centre National du Cinéma et de l’Image e dalle film Commission di Calabria e Sicilia. Ilaria Congiu, autrice e regista, mostra le onde attraverso gli occhi di chi il mare lo vive ogni giorno. ‘Breath’ racconta la crisi ambientale dei mari attraverso la storia personale di Ilaria e di suo padre, che dirige un’azienda di esportazione di pesce congelato in Senegal, dove lei è cresciuta e ha a lungo vissuto.

Cambiamento climatico, pesca industriale, perdita materiale ed emotiva. "’Breath’ non è solo un documentario, è un invito a riflettere su come le nostre azioni quotidiane influenzano il mondo che ci circonda – afferma Ilaria Congiu –. Ho voluto raccontare le storie di chi vive il mare da vicino, chi lo ha visto cambiare e, soprattutto, chi lotta per proteggere l’ambiente. Il mare non è solo un ecosistema, ma una parte di noi, della nostra identità". ‘Breath’ diventa un’opera che alterna una narrazione fattuale ed emotiva, raccontando le ripercussioni sociali e ambientali della crisi ecologica. Attraverso storie personali e potenti testimonianze, il film invita a riflettere sul difficile cammino verso l’accettazione, il perdono e la consapevolezza. Un viaggio di resilienza che attraversa tre Paesi legati dal consumismo, con l’obiettivo di ridare respiro all’oceano e, allo stesso tempo, all’uomo stesso. Un film che racconta storie di vita, di resistenza e di speranza, con uno sguardo profondo e intimo sui legami tra uomo e natura.

Nella serata viene presentato, inoltre, il cortometraggio per la prima volta al cinema in 4k ‘Le ragioni di una battaglia’. Una produzione di Palmaria Aps realizzato da Paola Grillo, Pino Bertelli e Stefano Fontana. "La Palmaria non è in vendita – spiegano i promotori – . È un bene comune, un patrimonio naturale e culturale unico, parte del paesaggio che disegna l’anima del Golfo della Spezia. Ma oggi questo scrigno di bellezza rischia di essere trasformato in merce, sacrificato in nome del profitto. Il docufilm ‘Le ragioni di una battaglia’, realizzato dal Movimento PalmariaSI MasterplanNO, racconta proprio questo: la resistenza contro la privatizzazione dell’isola, la voce delle persone che la vivono, la amano e la difendono. Un racconto autentico, tra lotta civile e poesia del paesaggio". I film saranno replicati alle 15 di martedì.

Marco Magi