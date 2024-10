Borgo di Portesone. Via libera al progetto

Via libera dal Comune di Lerici al progetto presentato da una società per il recupero ai fini agrituristici del borgo medievale di Portesone. L’antico insediamento, situato sopra Tellaro, risale al 1600. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera a un procedimento che nell’ultimo periodo aveva incontrato non poche difficoltà. Risale infatti al novembre scorso la pronuncia con cui il Comune aveva inizialmente comunicato la conclusione negativa del procedimento "per l’impossibilità di esprimere un parere da parte degli enti coinvolti". La decisione presa all’epoca ruotava attorno alle presunte lacune della progettazione. La conferenza dei servizi era stata indetta nel maggio 2023, ma fu sospesa un mese più tardi, in quanto sia il Servizio pianificazione territoriale e urbanistica del Comune, sia il Parco di Montemarcello Magra-Vara avevano sottolineato l’esigenza di integrare la documentazione. Da qui la necessità, per la società, di rilanciare nel gennaio scorso l’istanza. Dopo un lungo iter – che ha richiesto nuovamente il deposito di ulteriori integrazioni, richieste sia dal servizio pianificazione territoriale urbanistica del Comune, sia dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Liguria – il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ufficio comunale ha sbloccato l’impasse, con la conferenza dei servizi che ha decretato la conclusione positiva del procedimento. L’antico borgo è peraltro al centro di due tentativi di vendita da parte del Tribunale della Spezia nell’ambito delle procedure di esecuzione immobiliare. Il primo tentativo, con base d’asta fissata a 1,6 milioni di euro, così come il secondo, per il quale la base era stata sensibilmente abbassata a 1,2 milioni, sono andati deserti.