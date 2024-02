Bolano Elezioni amministrative. Due incontri con la popolazione

Due incontri con la popolazione in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee. è quanto organizzato dal circolo del Partito Democratico di Bolano e Ceparana. Gli incontri si terranno martedì 13 febbraio a Bolano presso la sala pubblica di via Roma 39, dalle 21, e mercoledì 21 febbraio a Ceparana, presso il centro sociale di via Fermi, sempre alle 21. Saranno presenti i consiglieri comunali del Partito democratico e i dirigenti del circolo. "Da sempre attento alle necessità del territorio, il Pd ha fatto dell’ascolto la sua cifra politica anche all’interno delle amministrazioni targate ’Uniti per la gente’, lista civica di centrosinistra che vede nel partito una parte fondante e fondamentale – afferma il segretario del circolo Leonardo Olivari –. I momenti di incontro e confronto potranno aumentare a seconda delle richieste che venissero da altre frazioni del territorio".