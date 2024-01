Bolano congela le tariffe. Approvato il bilancio. Stabili mensa e scuolabus

BOLANO

A Bolano sarà un 2024 senza aumenti di tasse e tributi comunali. Il consiglio guidato da Alberto Battilani ha infatti approvato il bilancio di previsione che prevede la conferma delle tariffe vigenti ormai da qualche anno. Nessun aumento per le tariffe della mensa e del trasporto scolastico, così come per quelle legate ai servizi cimiteriali. Anche le aliquote di Imu, addizionale Irpef e Tari sono rimaste inalterate. "Riteniamo – spiega il vicesindaco e assessore al bilancio, Paolo Adorni – di aver approvato un bilancio che si propone di proseguire efficacemente nella manutenzione del territorio e nel recupero delle criticità piccole e grandi che si sono evidenziate. Abbiamo approvato il Bilancio entro il 31 dicembre evitando all’ente di andare in esercizio provvisorio con i conseguenti rallentamenti dell’attività amministrativa. A queste importantissime iniziative che hanno un tangibile contento economico si affiancano gli impegni quotidiani su iniziative che hanno altrettanta valenza". Un bilancio equilibrato dove trovano posto anche importanti investimenti, frutto in gran parte di contrib uti che l’amministrazione ha saputo intercettare dai bandi regionali e statali. Entro gennaio prenderà avvio la sistemazione idraulica del torrente Villa per un importo di un milione di euro: il tratto interessato è quello da Piazza IV Novembre al Parco delle Farfalle di via Dante. Un secondo lotto di circa un milione di euro sarà appaltato entro la fine di settembre e vedrà l’inizio lavori entro la fine del 2024. Prevista quest’anno anche la realizzazione di un argine sul fiume Vara per oltre 475 mila euro, oltre a una serie di manutenzioni importanti, come quella da 250mila euro sulle strade comunali, l’impegno da 150mila euro per la sistemazione e il completamento delle piste ciclabili – in fase di progettazione la realizzazione di un ponte ciclopedonale a Canevella per connettere due tratti di pista –, la riqualificazione di immobili comunali per oltre 200mila euro, e 140mila euro di opere per la prevenzione del rischio idrogeologico. Non solo: a bilancio sono stati inseriti anche poco più di 100mila euro per l’acquisto di mezzi meccanici e autocarri per rendere il settore lavori pubblici sempre più efficace e tempestivo negli interventi sul territorio. Sul tema della sicurezza e della Protezione civile, tra le pieghe di bilancio trova posto anche il finanziamento per la completa revisione del piano di Protezione civile: prevista l’attivazione di un moderno sistema di allertamento attraverso i social network che si affiancherà al sistema di alert sistem attualmente in uso. "Stiamo lavorando per concretizzare gli impegni di questi anni di amministrazione: opere che trasformeranno positivamente il nostro territorio" afferma il vicesindaco Adorni.

Matteo Marcello