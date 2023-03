Blues al Big Boss Man della Pieve

Il Big Boss Man della Pieve ospiterà, oggi, un grande della musica blues della West Coast: l’armonicista Andy Just. Si inizia alle 13 con il pranzo poi alle 14 spazio al live con un artista che ha condiviso il palco con gente del calibro di B.B. King, John Lee Hooker, Buddy Guy e The Fabulous Thunderbirds. Ancora adolescente, Andy segue con interesse i concerti della Charles Ford blues band negli anni ‘70, per poi essere accolto nella grande famiglia Ford. Imparerà molto da Robben Ford e si ispirerà a musicisti come Little Walter, Paul Butterfield, James Cotton, Mark Ford, Gary Smith e Charlie Musselwhite. Il suo suono è estremamente potente e innovativo, rafforzato in tanti anni di musica dal vivo e di tour nel mondo, possiede uno stile artistico unico e capacità d’improvvisazione incredibili. Info e prenotazioni al 342 5286661 (anche Whatsapp).