Bioblitz degli studenti alla Venere Azzurra

Il ’Bioblitz’ di Citizen Science approda alla Venere Azzurra. Dopo Porto Venere, l’iniziativa organizzata e promossa dal progetto ’Percorsi nel Blu-EU Blue School’ dell’Istituto comprensivo 2 ’Rita Levi-Montalcini’ della

Spezia e Porto Venere è arrivato dall’altra parte del golfo. Al ’Bioblitz’, che prevede una registrazione qualitativa e quantitativa dei reperti marini e dei rifiuti spiaggiati, ha partecipato un gruppo di 36 ’cittadini-scienziati’ formato da studenti, famiglie

e docenti della secondaria ’2 Giugno’, volontari delle associazioni e da studenti del Liceo scientifico delle scienze applicate ’Capellini-Sauro’ e Liceo linguistico Mazzini, coinvolti per lo svolgimento del percorso formativo ex alternanza scuola-lavoro. I partecipanti, adeguatamente formati e muniti di quadrati di campionamento, linee guida per il riconoscimento e protocolli operativi, sono stati coinvolti nelle operazioni di classificazione e registrazione, e nelle fasi di pulizia della spiaggia. Ad accompagnare i partecipanti nella raccolta e validazione dei dati, lo staff di biologi e operatori di Percorsi nel Blu si è visto impegnato in un lavoro di squadra insieme ai volontari di Blue Life, Amici dell’Isola del Tino, Life on the Sea: le associazioni partners del progetto da anni impegnate sul territorio nella promozione di attività di rilevanza sociale, culturale ed ambientale. A supporto delle operazioni di pulizia della spiaggia ha partecipato anche Acam Ambiente che ha permesso lo smaltimento corretto dei rifiuti speciali di plastica. L’iniziativa è inserita all’interno di un programma operativo più ampio e a lungo termine, che comprende sia attività di alfabetizzazione all’oceano che di ricerca partecipata all’interno del Santuario dei Cetacei Pelagos.