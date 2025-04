Bimbi in campo al Picco. Spigas Clienti e Spezia nel segno della solidarietà

Una giornata da incorniciare, in campo e fuori. Spigas Clienti, main sponsor dello Spezia Calcio, in occasione del derby Spezia-Sampdoria si è resa protagonista di un’iniziativa speciale che ha coinvolto i più piccoli, denominata “Bimbi in campo”. Prima dell’inizio del match i figli dei dipendenti del Gruppo Canarbino (di cui Spigas Clienti fa parte) hanno incontrato i calciatori aquilotti, visitato gli spazi dello stadio ’Picco’ e sono entrati in campo insieme alle due squadre tra gli applausi dei tifosi sugli spalti. L’evento ha avuto un grande impatto emotivo, rafforzando il legame di Spigas Clienti, dei suoi dipendenti e dei loro bambini, con la squadra più rappresentativa della città.

Ma l’iniziativa non è stata l’unica organizzata in vista della partita. In diversi settori del Picco (prima e dopo il match) sono stati allestiti dei banchetti in collaborazione con Luna Blu, realtà molto conosciuta sul territorio per la promozione dei diritti delle persone con autismo. Alcuni volontari Spigas Clienti hanno partecipato alla distribuzione di confezioni di pasta al pubblico, il cui ricavato servirà a sostenere i progetti sociali della cooperativa.

Il benessere dei dipendenti, delle loro famiglie e del tessuto territoriale spezzino "è sempre al centro dell’attività di Spigas Clienti, come dimostrano sia queste iniziative che l’attività di recruitment portata avanti da anni" sottolinea l’azienda in una nota. Anche per il 2025, Spigas Clienti ha previsto un piano assunzioni con l’obiettivo di attrarre "nuovi talenti da inserire in un team sempre più dinamico e qualificato, puntando sulla forza del marchio e sul coinvolgimento diretto della comunità locale".

"È stata una giornata di festa e di condivisione, siamo orgogliosi che Spigas Clienti ne sia stata protagonista. L’attenzione rivolta ai nostri dipendenti e alle loro famiglie si nutre anche queste occasioni" dice Lucia Garfagnini, responsabile Risorse umane della società.