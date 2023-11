Biennale di Milano. La sarzanese Garbini tra i cento selezionati

Fra pittura, scultura, disegno, fotografia e poesia, oltre 5mila i partecipanti, provenienti da 46 Paesi, alla Biennale di Milano. Poco più di 100 gli artisti selezionati e fra essi, anche la sarzanese Sabrina Garbini. Dal 24 al 28 novembre, all’insegna dell’amore per l’arte, verranno presentate tre poesie dell’autrice, l’unica premiata nel suo segmento. Nell’attestato di merito conferito alla Garbini, il riconoscimento speciale per le sue doti artistiche e creative, decretate da personaggi molto noti: il sociologo Francesco Alberoni, la direttrice di ‘Chi’ Silvana Giacobini, lo storico e critico Vittorio Sgarbi, il curatore Salvo Nugnes e la scrittrice Cristina Cattaneo.

"Dalle ceneri di lunghe sofferenze possono risorgere sogni mai sopiti. Ringrazio chi crede e ha sempre creduto in me e nei miei scritti – afferma Garbini – , chi mi ha sempre seguito con stima e affetto". Le motivazioni del premio Belle Arti (sottoscritto da Giuseppe La Bruna, Silvana Giacobini, Salvo Nugnes e Maria Lorena Franchi), nelle parole di Nugnes: "Con maestria nell’uso delle parole, Sabrina Garbini riesce a trasformare emozioni e pensieri complessi in immagini vivide, portando chi legge in un mondo di bellezza e riflessione. Le sue poesie sono un balsamo per l’anima, un invito a esplorare le profondità dell’esperienza umana attraverso la potenza della scrittura. La poesia della Garbini è la potente dimostrazione di come le parole abbiano la forza di portare la luce anche negli angoli più bui dell’esistenza". Sabrina Garbini ha manifestato interesse per la letteratura, in particolar modo per l’arte poetica, a partire dai 17 anni, da lì le prime pubblicazioni e i conseguenti premi. Nel suo curriculum ricordiamo, nel 2015, la sua presenza fra gli autori selezionati per la collana di antologia di poesia contemporanea ‘Alda nel cuore’ dedicata alla poetessa Alda Merini. Inoltre, Sabrina Garbini è stata anche protagonista, dal 2018 al 2020, di una serie di film (‘Stalking’, ‘Delitto sulla Levanto’ e ‘Chiamami Angela’) prodotti da una casa produttrice spezzina indipendente.

Marco Magi