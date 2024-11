Biassa si tuffa nel medioevo ed è un gran successo per San Martino

La Spezia, 11 novembre 2024 – Con la musica dal vivo del gruppo In vino veritas, fra brani e melodie tematiche, la comunità di Biassa ha celebrato ieri, la tradizionale festa patronale di San Martino, con una serie di iniziative organizzate dalla pro loco Insieme per Biassa, che hanno calato il borgo nel medioevo.

'Biassa nel medioevo', col patrocinio del Comune della Spezia. I tantissimi visitatori si sono immersi in una suggestiva antica atmosfera all’interno di un percorso dove hanno potuto apprezzare una mostra mercato di mestieri antichi, punti di ristoro, danze e combattimenti medioevali, tiro con l’arco, falconieri con associazione Falconieri della Fortezza, danze medievali durante tutto il giorno, arcieri e sbandieratori a cura del Gruppo storico di Pontremoli.

Senza contare i numerosi bambini che hanno partecipato ai laboratori ludico didattici, realizzati in collaborazione con i musei civici e fino a sera visite guidate a cura della cooperativa Zoe. Apprezzato poi lo spazio anche della mostra mercato di frutta e verdura con il gruppo biologico di piazza Fregoso, con grande protagonista il miele, oltre alle postazioni di mestieri medievali, incluso un grande accampamento medievale realizzato in collaborazione con associazione delle 'arti sparse'. Ostello Tramonti si è occupato dei punti di ristoro sparsi per il paese con birra e stufato di cinghiale. Senza dimenticare gli alimenti tipici medievali dell'Associazione Tutti: zuppe e minestroni, torte tipiche del periodo mentre l'associazione Tandem cucinerà caldarroste e frittelle di castagne, sgabei, castagnaccio.

Infine, molti artisti hanno partecipato, per il nono anno di fila, all'estemporanea di pittura 'Autunno nel bosco' ispirandosi ai luoghi e alle atmosfere biassee, compresi il territorio e il mare di Tramonti. Con l'appuntamento al prossimo anno.