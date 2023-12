’Bianche Visioni’ col Teatro Scalzo

La compagnia genovese del Teatro Scalzo propone per oggi uno spettacolo con costumi bianchi e luminosi. ‘Bianche visioni’, con coreografie di danza delle trampoliere. Lo spettacolo inizierà alle 17.30 dal mercato coperto di piazza Cavour, poi si sposterà per via Fratelli Rosselli, via del Prione, piazza Sant’Agostino e piazza del Bastione. ‘Bianche Visioni’ è uno degli ultimi appuntamenti di ‘Spezia Parade 2023’, che ha tenuto accese le ‘luci’ in città. A questo evento, seguiranno sabato la Christmas Street Parade e ‘Babbo abbraccia tutti’ domenica, la vigilia di Natale.