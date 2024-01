Biagio, concentrato di coccole. Sette anni, color cioccolato e in cerca di una famiglia

Il suo nome è Biagio e, grazie a quell’aria da eterno cucciolone, porta con disinvoltura i suoi sette anni di labrador incrociato. Dall’ottobre del 2022 è ospite del canile municipale di San Venerio, e proprio grazie al suo carattere dolce e giocherellone – come assicurano i volontari dell’associazione “L’impronta” che di lui e dei suoi compagni si prendono quotidianamente cura – è diventato da subito uno dei beniamini della struttura. Il suo mantello, a pelo corto e lucido, è di un bellissimo color cioccolato, che Biagio permette ai volontari di pulire e spazzolare ogni giorno. Di taglia media ma contenuta, Biagio è un cane sano e forte, dal carattere indipendente ma socievole e gioioso sempre pronto per una abbondante razione di coccole. Preferisce la compagnia di cani femmine e come ogni buon labrador, è capace di adattarsi a qualsiasi ambiente. Su tutto, ama le passeggiate e le corse all’aria aperta e, pur essendo indicato anche per nuclei famigliari con anziani e bambini è sicuramente l’ideale compagno di infaticabili escursionisti, amanti di suggestive camminate nei boschi o, più semplicemente di conviviali scampagnate.

Alma Martina Poggi