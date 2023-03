Beve detersivo e muore. Figlia e genero nei guai

L’ottantenne era stata portata al pronto soccorso nel tentativo di salvarla (repertorio)

Castelnuovo Magra (La Spezia), 11 marzo 2023 - E’ stata fissata il 23 novembre l’udienza preliminare del procedimento con imputati una coppia residente a Castelnuovo Magra che deve rispondere dell’accusa di abbandono di incapace, reato per altro aggravato dal fatto che uno degli imputati è la figlia della donna ottantene deceduta. Il giudice Mario De Bellis in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero Maria Pia Simonetti, ha fissato la data di apertura. La coppia si è affidata alla difesa dell’avvocato Fernando Pierantoni del foro di Massa Carrara. Il procedimento deve fare luce sulla morte avvenuta il 23 settembre 2021 di una ottantenne che risiedeva nella stessa abitazione della coppia, la figlia e il suo compagno, causata da distress respiratorio acuto.

L’anziana infatti era stata lasciata sola in casa per un periodo di tempo comunque molto breve e forse per un attacco di sete improvviso, soffriva di diabete, aveva ingerito un detersivo liquido che ha causato una polmonite chimica da inalazione. Rientrando a casa i due imputati hanno trovato le tracce del detersivo in un bicchiere lasciato sul tavolo mentre la donna era sdraiata a letto in preda a forti spasmi e con problemi di stomaco e respirazione. I famigliari le hanno prestato assistenza somministrandole latte freddo e verdura per tentare di frenare l’effetto dell’intossicazione e poi l’hanno trasportata all’ospedale.

La donna presentava un quadro clinico comunque piuttosto complesso in quando soffriva di diabete mellito, ipertensione arteriosa, un forte stato depressivo e anche un deficit visivo. Proprio questa problematica potrebbe averla portata a scambiare una bottiglia di detersivo con quella dell’acqua. I famigliari l’hanno trasportata al pronto soccorso dove è poi deceduta poco dopo il ricovero. Il fatto che una anziana, per altro in condizioni di salute non proprio ideali, sia invece stata lasciata da sola in casa con i detersivi a portata di mano ha fatto scattare una approfondita indagine oltre a disporre l’autopsia eseguita dal medico legale Susanna Gamba che ha evidenziato il distress respiratorio acuto come causa del decesso della povera signora. Sono state effettuate anche intercettazioni ambientali, quasi un anno dopo, all’interno dell’auto in uso agli indagati.

m.m.