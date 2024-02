’Benvenuti in galera’ al Sivori Stasera a Genova, al cinema Sivori, sarà proiettato il film "Benvenuti in galera", che racconta la storia del primo ristorante aperto dentro un carcere. Il documentario cerca di abbattere paure e diffidenze, mostrando come i detenuti cercano di riprendere in mano la propria vita.