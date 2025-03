Benvenuta Primavera. Laboratorio al Lia

Al Museo Lia, oggi alle 16, è previsto un laboratorio didattico dal titolo ‘Benvenuta primavera’. Alla fine del Cinquecento grazie alle nuove scoperte scientifiche e all’interesse per la realtà oggettiva, si iniziano a dipingere quadri aventi come soggetto frutti, strumenti musicali e fiori. I dipinti raffiguranti composizioni di fiori nel corso del Seicento acquisiscono ancora più importanza diventando sfarzosi elementi d’arredo. "Diamo il benvenuto alla primavera lasciamoci ispirare dai dipinti still life a soggetto floreale conservati al Museo – affermano i promotori – per creare il nostro personale capolavoro fiorito con carta colorata". Il laboratorio, al costo di 5 euro, è rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni e durerà circa 2 ore. L’evento è inserito nel ricco calendario di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, dedicato ai bambini e alle famiglie, promosso dal Comune. La prenotazione è obbligatoria al numero di telefono 0187 727220 o inviando una mail [email protected].