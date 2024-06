Benifei supera i 4mila suffragi in città. Costa fa man bassa nella sua Beverino

A livello provinciale è il Partito democratico a salire sullo scalino più alto del podio delle europee, e con il 28.26% delle preferenze (25.002 voti), il Pd conquista la medaglia d’oro anche nei comuni della Spezia e Sarzana. La seconda posizione, con uno scarto di soli 594 voti e il 27.58%, se l’aggiudica invece Fratelli d’Italia, con un boom di preferenze per ’Giorgia’, il presidente del consiglio. Terzo classificato è il Movimento 5 Stelle, che si arresta al 9.91%. Nel dettaglio, alla Spezia 9.907 preferenze sono andate al Pd (29.51%) e ben 4.181 a Benifei; 8.973 voti quelli portati a casa da FdI (26.73%) con la premier regina delle preferenze. Al terzo posto, il M5S con 3270 voti, pari al 9.74%, e a seguire il fronte moderato, fermo al 7.94%. A sorpassare di un soffio la Lega che raggiunge il 7.24% è l’alleanza Verdi-Sinistra che riesce a conquistare la quinta posizione con 2.462 preferenze. A Sarzana la forbice tra i dem (32.7% e 2.767 voti) e FdI (25.17% e 2.172 preferenze) si allarga ancora di più. Terzo il M5S che sfiora il 10% con 854 voti, quarta invece Avs (7.82%) che in questo caso supera sia Lega (6.91%) che FI (6.48%). A Monterosso, patria del senatore Luigi Grillo che con 39 preferenze risulta il più votato, la situazione cambia. Primo partito è FdI con il 27.87%, secondo il Pd con il 22.27% e terza la lista dei moderati di centrodestra con il 13.47%. A Beverino, l’ex sindaco Andrea Costa fa incetta di preferenze ottenendone 147, e anche in questo caso l’alleanza dei moderati raggiunge il terzo posto con il 21.57%. Elena Sacchelli