Benedetto incontra il Papa

L’artista spezzino Andrea Benedetto ha partecipato all’udienza generale di Papa Francesco a Roma. Al termine dell’assemblea, lo scultore ha donato personalmente al Pontefice un’opera frutto della sua riflessione artistica e spirituale. Si tratta di una croce, realizzata con materiali di riciclo ed elaborata in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa. Simbolo della passione di Gesù Cristo, questo oggetto sacro è stato forgiato in una giornata particolarmente significativa: il 17 settembre, ottavo centenario delle stimmate di San Francesco d’Assisi. Anche la scelta di utilizzare prodotti di recupero non è casuale. Benedetto richiama l’importanza della sostenibilità e della rinascita, valori radicati nella tradizione francescana. Il bronzo, invece, con la sua resistenza, conferisce solidità al messaggio divino. Papa Francesco ha accolto con gioia l’omaggio, esprimendo parole di apprezzamento per l’impegno dell’autore e per il profondo significato della scultura. Il colloquio con il Santo Padre per Andrea Benedetto è stato "un momento di grande emozione", confermando il valore del dialogo tra arte e fede, e sottolineando il ruolo della dimensione espressiva come strumento di comunione spirituale. L’evento romano giunge pochi mesi dopo un altro importante riconoscimento per Benedetto.

Lo scorso maggio l’artista è volato in Polonia per consegnare “Fides et ratio” al Museo Casa Famiglia di Karol Wojtyla, nella città di Wadowice. Anche in quell’occasione, ha saputo trasformare la sua visione creativa in un gesto di spiritualità, rendendo omaggio al pontefice polacco con una scultura ispirata ai valori di pace e di fratellanza universale. Questi due episodi testimoniano il percorso di Benedetto che, con le sue creazioni, riesce a intrecciare arte, fede e impegno sociale. Una traiettoria che non smette di sorprendere e che si arricchisce ogni giorno di nuove, preziose tappe. Andrea Benedetto è nato a Spezia nel 1965. Autodidatta, ha maturato la sua esperienza artistica nei campi dell’acquarello e della scultura in arte povera. Nel 1987 ha ricevuto il primo premio al concorso di pittura “Ekoclub - Federcaccia” e da lì ha iniziato un lungo percorso di ricerca, che sfocia nella prima mostra personale del 2002, organizzata al Circolo Culturale Ucai della sua città. Oggi le sue opere trovano collocazione in gallerie di prestigio, come il Centro d’Arte Modigliani di Firenze.