Scarafaggi, muffa, alimenti scaduti e frigoriferi rotti: due bar chiusi dalla Asl

La Spezia, 31 ottobre 2024 – Scarafaggi e muffa in cucina: due bar sono stati chiusi dalla Asl. La struttura complessa Igiene della produzione commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati di Asl 5, insieme a guardia di finanza, ispettorato del lavoro e polizia municipale, con il coordinamento della Questura spezzina, nell’ambito dei controlli serali interforze, ha disposto per due esercizi di somministrazione di cibo e bevande la sospensione immediata dell’attività con interdizione dell’uso della cucina.

I due bar, di cui uno molto frequentato per gli aperitivi a buffet, presentavano gravi condizioni igienico-sanitarie con infestazione massiva di blatte e scarafaggi oltre a detenere nei propri frigoriferi, rotti o malfunzionanti, alimenti scaduti e invasi da muffe. Le numerose derrate, non conformi al consumo, sono state poste sotto sequestro dai controllori dell’Asl 5; agli esercenti sono state comminate sanzioni per 5mila euro.

La riapertura dei due bar avverrà solo a seguito di parere favorevole della Asl.