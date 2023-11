Bando residenzialità, boom di domande a Lerici

A Lerici è boom di domande di accesso ai contributi previsti dal ’Bando Residenzialità’ promosso dal Comune, dedicato alle giovani coppie e alle famiglie con bambini, e che ha come obiettivo quello di creare nuove famiglie residenti sul territorio comunale. Ventidue le domande presentate in municipio, solo dieci quelle che verranno finanziate dal Comune con un contributo annuale di 2400 euro per i prossimi cinque anni: dunque, duecento euro al mese per contribuire al pagamento dell’affitto, indipendentemente dal reddito della coppia.

Le graduatorie provvisorie sono state pubblicate nei giorni scorsi sull’albo pretorio del Comune: la prima riguarda le giovani coppie, la seconda è dedicata alle famiglie con bambini. Per entrambe, si procederà con la concessione del contributo ai primi cinque classificate. La finalità del bando, come ricordato in occasione del lancio del bando dal consigliere delegato ai servizi alle famiglie, Marco Muro, è quella di avere persone nuove che vengano a vivere a Lerici, che frequentino le attività commerciali e le scuole del comprensorio lericino, rendendo più vivi i paesi, così da invertire la tendenza all’emigrazione verso i grandi nuclei urbani.

mat.mar.