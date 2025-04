Bambini si perdono nei boschi, trovati da un volontario della Protezione civile

Deiva Marina, 24 aprile 2025 – Due bambini si perdono nei boschi: ritrovati dopo qualche ora. I carabinieri della Stazione di Deiva Marina, alle 14.30 di oggi, hanno ricevuto da una coppia di turisti tedeschi la segnalazione della scomparsa dei propri bambini di circa 10 anni.

I minori, durante un’escursione su un sentiero che collega Moneglia a Deiva Marina, sono sfuggiti al controllo dei genitori i quali hanno inizialmente ripercorso la strada per poi desistere e chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Immediatamente è stato attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse che, sotto il coordinamento della Prefettura della Spezia, ha visti coinvolti oltre ai militari della Compagnia della Spezia e di Sestri Levante, il sindaco ed il personale del Comune di Deiva Marina, diversi gruppi di volontari della protezione civile, il Comando provinciale dei vigili del fuoco della Spezia che ha allestito un posto di comando avanzato. Alle ricerche ha preso parte anche il Nucleo Elicotteri CC di Albenga che, con un proprio mezzo, ha sorvolato l’intera area boschiva. Dopo circa 3 ore i bambini sono stati ritrovati da un volontario della protezione civile, in una zona boschiva di Framura.

Il tempo di ripercorrere il sentiero ed i due minori, un po’ stanchi per la lunga camminata durata diversi chilometri, sono stati riabbracciati dai propri genitori alla presenza dei militari della Stazione di Deiva Marina. I bambini, per riprendersi dallo spavento, accompagnati dai genitori, hanno avuto la possibilità di vedere da vicino l’elicottero dei carabinieri e di fare alcune fotografie da aspiranti piloti.