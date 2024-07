Bambina di 6 anni rischia di annegare in piscina. Trasportata in ospedale con l’elicottero

La Spezia, 4 luglio 2024 – Bambina di 6 anni rischia di annegare in piscina. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 4 luglio, a Sesta Godano, in provincia della Spezia. A notare la piccola è stato il bagnino della struttura che è subito intervenuto tirando fuori dall’acqua la bambina. Dopo le manovre di rianimazione il bagnino ha applicato il defibrillatore semiautomatico. Nel frattempo sul posto sono state inviate la Croce Rossa di Sesta Godano e l’automedica Delta 3 di Brugnato. Medico e infermiere del 118 hanno continuato la rianimazione avanzata fino all’arrivo dell’elicottero Drago da Genova. Dopo il lungo intervento di rianimazione il cuore della bambina ha ripreso a battere e la piccola è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.