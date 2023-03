“Baci di Giuda“ di Falco Ecco il nuovo brano rap

La storia di una vita travagliata, fatta di ansia e dubbi, e una critica al mondo di oggi, in cui la fame di denaro e l’esigenza di apparire, spesso vanno a sostituire valori fondamentali. È ‘Baci di Giuda’, brano rap di Falco in collaborazione con la spezzina Braska, dal titolo ‘Baci di Giuda’. Il nuovo singolo, uscito in questi giorni, mette in risalto le doti liriche di Falco, con due strofe ricche di tecnica e contenuti, colorate dalla voce virtuosa di Braska che ha scritto e interpretato i due ritornelli. I due ragazzi condividono una sfrenata passione per la musica e una forte voglia di rivalsa. La loro collaborazione nasce in maniera spontanea e molto genuina: circa un anno fa Falco e il suo fidato team, 15121 Entertainment, contattano LoZar, il produttore e manager di Braska, per scrivere e interpretare il ritornello di ‘Baci di Giuda’. Nel giro di un mese i due artisti si incontrano a Genova per conoscersi e registrare le voci della traccia. Da quel momento nasce una grande stima artistica e la voglia di collaborare ancora. Falco sarà così ospite del live di Braska in occasione del Corazon Rap Festival a fine agosto.

Falco, classe 2001, insieme al suo manager Salvatore Calandra e al team 15121 Entertainment vogliono rappresentare la loro città, ma pure farsi sentire al di fuori della provincia di Alessandria. È così che nasce la sinergia con Braska, l’artista spezzina (all’anagrafe Giulia Cerasoli), classe ’98, dalla voce r&b, che muove i primi passi nella musica a 12 anni iniziando a studiare alla Sonic Art Music Academy, per poi partecipare a eventi locali e a kermesse come il Premio Lunezia. Braska, da 2 anni porta avanti un progetto discografico condiviso col suo manager Massimo Salone, in arte LoZar. Il videoclip di ‘Baci di Giuda’, girato tra i vicoli di Genova, piazza della Vittoria e una splendida abitazione in centro storico, è stato realizzato da Marco Condorelli e Alessio Urso, mentre la produzione del beat è a cura di Lorenzo Te Nuzzo, tutti membri del team di Falco.

Marco Magi