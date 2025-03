’Bacco e Arianna’ a Tallinn

Un olio su tela del XXVII secolo è volato dalla Spezia a Tallin, in Estonia, per essere protagonista. Il Museo ‘Amedeo Lia’ è orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione della mostra ‘Bernardo Strozzi. Oltre Caravaggio’ in occasione del 25° anniversario del Museo d’Arte Kadriorg come succursale del Museo d’Arte dell’Estonia. Il museo spezzino ha infatti concesso il prestito, su richiesta dei curatori della mostra Anna Orlando, importante studiosa italiana indipendente e Greta Koppel, curatrice del Museo d’Arte dell’Estonia – Museo d’Arte Kadriorg (sede della mostra), del ‘Bacco e Arianna’ di Ermanno Stroifi della misura di 79x151 centimetri.

"Il Museo Lia si conferma un’eccellenza nel panorama europeo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. La struttura è un vero gioiello del nostro territorio, che stiamo valorizzando attraverso diverse iniziative. Tra queste, il rinnovo dell’accordo con la famiglia Lia per il comodato d’uso gratuito delle opere di grande prestigio presenti nella collezione, l’organizzazione di mostre di rilievo internazionale, come ‘L’Arte di Viaggiare. L’Italia e il Grand Tour’, e interventi per migliorarne l’estetica e l’accoglienza, tra cui la riqualificazione delle facciate attualmente in corso. L’attenzione verso il nostro ‘Piccolo Louvre’ è testimoniata anche dalle collaborazioni con prestigiosi musei nazionali e internazionali, ai quali abbiamo prestato alcune opere. Tra questi, la Pinacoteca di Brera, il Museo San Domenico di Forlì, l’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera e, oggi, il Museo d’Arte dell’Estonia. Non possiamo inoltre dimenticare la restituzione della Croce Zaratina al Monastero di San Francesco a Zara. Siamo orgogliosi di collaborare con queste importanti istituzioni, un chiaro segnale della fama e del prestigio che il Museo Lia ha saputo conquistare nel corso degli anni". Ermanno Stroifi è stato allievo del pittore Bernardo Strozzi e l’opera ‘Bacco e Arianna’ è considerato il suo capolavoro. Come ha scritto Andrea Marmori, direttore del Lia "il fastoso dipinto in cui vengono celebrate le nozze tra Bacco ed Arianna è un testo perfetto, di raro equilibrio, il risultato ponderato che riunisce le istanze che al principio del Settecento si erano mostrate a Roma. Le rare e potenti figure presenti, illustrano il mito che vede Bacco, reduce dalla compagnia della maga Circe, unirsi alla solitaria Arianna, ingannata e abbandonata da Teseo". Marco Magi