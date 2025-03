’Avanguardia pura’ e comicità. Camihawke e Scilla al Civico

Uno spettacolo coinvolgente ‘Avanguardia pura’, in grado di divertire il pubblico grazie alla sua comicità imprevedibile. Camihawke (al secolo Camilla Boniardi, uno dei volti più noti del web) e Guglielmo Scilla, attore e conduttore radiofonico, saranno in scena stasera, a partire dalle 21, in un appuntamento extraabbonamento targato Ad-Eventi, al Teatro Civico. Un progetto che, per la prima volta, li vedrà entrambi protagonisti, in uno show che sta toccando i principali teatri italiani e sta già facendo registrare il sold out in ogni occasione. Una tournée che si concluderà con la doppia data al Teatro Arcimboldi di Milano il 12 e il 13 marzo. Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, durante gli anni dell’università si rende conto di avere una spiccata passione per il web e inizia a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo diventa tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica. Nata a Monza il 21 giugno 1990, dopo un percorso di studi classici e aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, decide di abbandonare i codici e intraprendere la strada dalla comunicazione. Conosciuta come Camihawke, è uno dei personaggi che ha saputo meglio coniugare la presenza sul web (vanta 1,3 milioni di follower su Instagram, un numero che continua a crescere man mano che lei condivide contenuti e gli immancabili video comici) con quella degli altri media: la sua esperienza alterna la radio all’intrattenimento televisivo.

E per questo è stata co-conduttrice del programma ‘Girl Solving’ su Radio2; è tra le protagoniste di ‘Pink DIfferent’ su FoxLife; ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show ‘Nella mia cucina’ su Rai2. Inoltre, nel 2019 Camihawke diventa ambasciatrice Airc, viene votata come Miglior Instagrammer ai Macchianera Internet Awards e partecipa come speaker a TedX Rimini. Nel 2021, il primo passo nel mondo dell’editoria, con il romanzo ‘Per tutto il resto dei miei sbagli’, che mescola autobiografia con fiction, ed è stato accolto con entusiasmo sia dai fan che dalla critica. Ulteriori informazioni sono disponibili inviando una mail a [email protected], mentre i biglietti, oltre che al botteghino con ingresso da via Carpenino, aperto prima dello spettacolo, sono disponibili anche sulla piattaforma Ticketone.

Marco Magi